F1 | Verstappen infligge il colpo di grazia alla Ferrari | squadra oggettivamente non all’altezza del Mondiale

(Di domenica 31 luglio 2022) “Quia ventum seminabunt, et turbinem metent”. Ovvero “chi semina vento, raccoglie tempesta”. Per giorni i responsabili dellahanno dichiarato di puntaredoppietta in Ungheria, di voler dare una svolta alall’Hungaroring e di essere decisamente fiduciosi in vista dell’appuntamento magiaro. Un mix di arroganza, supponenza e scarsa lungimiranza conclusosi con una gara fallimentare. Non è arrivata la doppietta, non è giunta neppure la vittoria e, addirittura, nessuna Rossa è neppure salita sul podio. Anzi, il Cavallino Rampante si è visto relegato al ruolo di terza forza, perché zitta zitta Mercedes ha volato via la Scuderia di Maranello. Chi sorride è Max, che incamera l’ottava vittoria in tredici appuntamenti stagionali. L’olandese è riuscito nell’impresa di vincere nel kartodromo ...