F1, Toto Wolff: "Senza il problema al DRS Hamilton avrebbe vinto, solido Russell"

Il Team Principal della Mercedes, Toto Wolff, può ritenersi decisamente soddisfatto del risultato al termine del GP d'Ungheria, tredicesimo round del Mondiale 2022 di F1. Dopo il doppio podio del Paul Ricard (Francia), si è replicato all'Hungaroring con Lewis Hamilton secondo e George Russell terzo. Condizioni un po' strane in terra magiara: temperature basse, pioggia leggera a tratti. Un clima che, evidentemente, ha dato una mano alle Frecce d'Argento, molto veloci e consistenti in gara, soprattutto con Hamilton che ha realizzato anche il giro più veloce della gara. "Russell ha disputato un'ottima gara, partendo da un sabato strepitoso. La sua corsa è stata solida, ma per rimanere al vertice ha chiesto molto alle sue gomme e alla fine ha avuto un degrado importante", ha spiegato ...

