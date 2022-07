F1 | Sergio Perez | “Da dove partito il 5° posto è buono | ma peccato perchè il podio era vicino”

(Di domenica 31 luglio 2022)archivia con un quintoil suo Gran Premio di Ungheria, tredicesimo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2022. Da come partiva, ovvero dall’undicesima posizione, il messicano ha ottenuto un risultato importante, ma ascoltando le sue parole al termine della gara dell’Hungaroring, è l’amaro in bocca a dominare la situazione. “Diciamo che da metà gara in avanti la mia prova sia andata bene – spiega ai microfoni di F1.com – Ho pensato anche alla strategia ad una sosta, ma poi abbiamo cambiato idea, pensando di massimizzare lo stint centrale. Non siamo riusciti a fare meglio del quintoed è unalla fine ho chiuso a breve distanza da Sainz e Russell, anche se Leclerc era nei miei scarichi”. Ultima battuta sul suo bilancio di questa prima parte di ...

Linda_Dijks : RT @F1HQ_: Sergio Perez #HungarianGP - ramitasfelices : RT @F1HQ_: Sergio Perez #HungarianGP - DR3myking : RT @F1HQ_: Sergio Perez #HungarianGP - iF1Mon16 : RT @F1HQ_: Sergio Perez #HungarianGP - SuperMaryGoKart : RT @F1HQ_: Sergio Perez #HungarianGP -

Liberoquotidiano.it

Le Ferrari sono fuori dal podio: Carlos Sainz è quarto, mentre Charles Leclerc " complice una strategia di squadra da rivedere " scivola fino in sesta posizione dietro a(Red Bull). ...... il 'Predestinato' viene passato da Verstappen (partito in decima posizione), da Hamilton, da Russell, dal suo compagno di squadra Sainz e, dulcis in fundo, anche da. Il suo GP termina ... Sergio Perez "derubato" dalla Fia: la scoperta, come gli hanno negato il podio Quinta l'altra Red Bull di Sergio Perez. "Al via speravo di avvicinarmi al podio invece ho vinto, nonostante un testa coda", ha detto Verstappen. Un successo frutto "di una grande strategia ...Max Verstappen vince all'Hungaroring ed aumenta il suo vantaggio ai danni di Charles Leclerc. Terzo Perez, mentre Russell scavalca Sainz in quarta posizione.