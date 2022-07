F1 Pagelle GP Ungheria 2022, Verstappen e Red Bull perfetti. Harakiri Ferrari, rinascita Mercedes (Di domenica 31 luglio 2022) Le Pagelle del Gran Premio di Ungheria 2022 di Formula 1, in cui Max Verstappen su Red Bull completa una grande rimonta dalla decima casella trionfando davanti alle Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Fuori dal podio le Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc, che chiudono rispettivamente quarta e sesta. Si arriva alla sosta, dunque, con l’ennesima delusione per la Rossa di Maranello ed un altro trionfo Red Bull, con Verstappen che, di fatto, ha il Mondiale nelle sue mani. ORDINE DI ARRIVO GP Ungheria CLASSIFICE AGGIORNATE MAX Verstappen 9 L’olandese non raggiunge il massimo dei voti soltanto per via del testacoda a metà gara, ma subito dopo riesce a rimediare al suo stesso errore ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Ledel Gran Premio didi Formula 1, in cui Maxsu Redcompleta una grande rimonta dalla decima casella trionfando davanti alledi Lewis Hamilton e George Russell. Fuori dal podio ledi Carlos Sainz e Charles Leclerc, che chiudono rispettivamente quarta e sesta. Si arriva alla sosta, dunque, con l’ennesima delusione per la Rossa di Maranello ed un altro trionfo Red, conche, di fatto, ha il Mondiale nelle sue mani. ORDINE DI ARRIVO GPCLASSIFICE AGGIORNATE MAX9 L’olandese non raggiunge il massimo dei voti soltanto per via del testacoda a metà gara, ma subito dopo riesce a rimediare al suo stesso errore ...

