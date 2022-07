F1, l’ex pilota Vitantonio Liuzzi: “La Ferrari ha perso esperienza, ma ci sono ancora speranze. Le critiche a Leclerc? Fanno ridere” (Di domenica 31 luglio 2022) “La Ferrari creda ancora nel titolo, le critiche di qualche fan verso Charles Leclerc (per l’errore in curva 11 nel GP di Francia, ndr) le ho trovate ridicole. Però sarà durissima, e nel caso vada male Maranello impari dagli errori per la prossima stagione”. l’ex Red Bull, Vitantonio Liuzzi, 40 anni, si racconta a ilfattoquotidiano.it. Parlando della battaglia tra il suo vecchio team e la Ferrari, per ricordare anche un aneddoto sull’ex compagno in Toro Rosso, Sebastian Vettel, che giovedì ha ufficializzato l’addio all’Aston Martin e alla F1 a fine stagione: “Ricordo quando Seb si presentò alla prima festa da pilota della squadra, aveva i tappi alle orecchie perché era infastidito dai rumori”. Domanda secca: dopo la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) “Lacredanel titolo, ledi qualche fan verso Charles(per l’errore in curva 11 nel GP di Francia, ndr) le ho trovate ridicole. Però sarà durissima, e nel caso vada male Maranello impari dagli errori per la prossima stagione”.Red Bull,, 40 anni, si racconta a ilfattoquotidiano.it. Parlando della battaglia tra il suo vecchio team e la, per ricordare anche un aneddoto sulcompagno in Toro Rosso, Sebastian Vettel, che giovedì ha ufficializzato l’addio all’Aston Martin e alla F1 a fine stagione: “Ricordo quando Seb si presentò alla prima festa dadella squadra, aveva i tappi alle orecchie perché era infastidito dai rumori”. Domanda secca: dopo la ...

