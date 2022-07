F1, Lewis Hamilton: “Potevo lottare per la vittoria, se il DRS avesse funzionato ieri… Due podi fantastici” (Di domenica 31 luglio 2022) Lewis Hamilton ha conquistato un eccellente secondo posto nel GP d’Ungheria 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito dell’Hungaroring alle porte di Budapest. Il sette volte Campione del Mondo ha ribadito la crescita della Mercedes dopo un complicato avvio di stagione ed è riuscito a salire sul podio per la seconda volta consecutivo, riuscendo a precedere il compagno di squadra George Russell. Il britannico ha confezionato una bella rimonta dal settimo posto sulla griglia di partenza e può andare in vacanza con il morale alto. F1, GP Ungheria 2022. Max Verstappen ipoteca il Mondiale, Ferrari umiliata Lewis Hamilton ha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “Non so da dove ho tirato fuori la velocità nella seconda parte di gara. Ho sofferto parecchio nella prima parte, ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)ha conquistato un eccellente secondo posto nel GP d’Ungheria 2022, tappa del Mondiale F1 andata in scena sul circuito dell’Hungaroring alle porte di Budapest. Il sette volte Campione del Mondo ha ribadito la crescita della Mercedes dopo un complicato avvio di stagione ed è riuscito a salire sulo per la seconda volta consecutivo, riuscendo a precedere il compagno di squadra George Russell. Il britannico ha confezionato una bella rimonta dal settimo posto sulla griglia di partenza e può andare in vacanza con il morale alto. F1, GP Ungheria 2022. Max Verstappen ipoteca il Mondiale, Ferrari umiliataha analizzato la propria prestazione al termine della gara: “Non so da dove ho tirato fuori la velocità nella seconda parte di gara. Ho sofferto parecchio nella prima parte, ...

sportmediaset : Verstappen: 'Gara folle'. Lewis: 'Potevo vincere, tornerò più forte' #F1 #HungarianGP #Verstappen #Hamilton - penner_stefano : Domande per Matteo cosa ne pensi del talento di George Russell? Potrà essere il nuovo Lewis Hamilton ? Buona vacanza (People from Ibiza) - Mterryf1 : Oggi il mio MVP è Lewis Hamilton Ha fatto davvero una grande gara senza errori Estremamente solido come sempre Pr… - bmark85 : Lewis hamilton dice ai suoi che lo vogliono pittare “aspettate un attimo, le gomme vanno bene” Perché i piloti ferr… - LHking44 : NON C'È NESSUNO COME LEWIS HAMILTON NESSUNO -