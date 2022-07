F1, la nuova griglia di partenza del GP d’Ungheria: c’è una penalità, cosa è cambiato (Di domenica 31 luglio 2022) A pochissimi minuti dal via del GP di Ungheria 2022 di F1 cambia la griglia di partenza. Una variazione che non riguarda le posizioni d’avanguardia, con George Russell che scatterà sempre davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Andando invece in ultima fila, Nicholas Latifi passa dalla ventesima alla penultima piazza (diciannovesimo) per la sostituzione in parco chiuso di diversi elementi riguardanti la power unit effettuata da Pierre Gasly, che scatterà dalla pit-lane. Andiamo a scoprire la nuova griglia. griglia DI partenza GP UNGHERIA 2022 1. George Russell (Mercedes) 2. Carlos Sainz (Ferrari) 3. Charles Leclerc (Ferrari) 4. Lando Norris (McLren) 5. Esteban Ocon (Alpine) 6. Fernando Alonso (Alpine) 7. Lewis Hamilton (Mercedes) 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 9. ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) A pochissimi minuti dal via del GP di Ungheria 2022 di F1 cambia ladi. Una variazione che non riguarda le posizioni d’avanguardia, con George Russell che scatterà sempre davanti alle Ferrari di Carlos Sainz e Charles Leclerc. Andando invece in ultima fila, Nicholas Latifi passa dalla ventesima alla penultima piazza (diciannovesimo) per la sostituzione in parco chiuso di diversi elementi riguardanti la power unit effettuata da Pierre Gasly, che scatterà dalla pit-lane. Andiamo a scoprire laDIGP UNGHERIA 2022 1. George Russell (Mercedes) 2. Carlos Sainz (Ferrari) 3. Charles Leclerc (Ferrari) 4. Lando Norris (McLren) 5. Esteban Ocon (Alpine) 6. Fernando Alonso (Alpine) 7. Lewis Hamilton (Mercedes) 8. Valtteri Bottas (Alfa Romeo) 9. ...

