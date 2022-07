F1, Gp Ungheria 2022: le reazioni social dopo l’imbarazzante strategia della Ferrari (Di domenica 31 luglio 2022) L’ennesima brutta strategia della Ferrari ha completamente rovinato la gara di F1 del Gp d’Ungheria 2022 di Charles Leclerc che, da trovarsi primo con diversi secondi di vantaggio sugli avversari, ha chiuso la gara soltanto sesto per via di due pit stop difficili da capire. Sui social sono stati in tanti a commentare l’accaduto, con tanti tifosi ma non solo. L’ex pilota della Haas Romain Grosjean ha infatti su Twitter postato un “Ferrari strategy ”, a mostrare tutto il suo stupore per la scelta. Ferrari strategy — Romain Grosjean (@RGrosjean) July 31, 2022 “Non vedo l’ora di vedere la Ferrari difendere la propria strategia dopo la gara” scrive un tifoso. O ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) L’ennesima bruttaha completamente rovinato la gara di F1 del Gp d’di Charles Leclerc che, da trovarsi primo con diversi secondi di vantaggio sugli avversari, ha chiuso la gara soltanto sesto per via di due pit stop difficili da capire. Suisono stati in tanti a commentare l’accaduto, con tanti tifosi ma non solo. L’ex pilotaHaas Romain Grosjean ha infatti su Twitter postato un “strategy ”, a mostrare tutto il suo stupore per la scelta.strategy — Romain Grosjean (@RGrosjean) July 31,“Non vedo l’ora di vedere ladifendere la propriala gara” scrive un tifoso. O ...

SkySportF1 : ?? RIMONTA MAX: VERSTAPPEN VINCE ? ? Nessuna Ferrari sul podio in Ungheria I risultati ? - SkySportF1 : ?? Diversa strategia per i piloti Ferrari ?? Leclerc leader della gara (?? 21/70) LIVE ? - SkySportF1 : ?? Leclerc, sorpasso DA PAURA su Russell (?? 38/70) LIVE ? - Sport_Fair : #HungarianGP deludente per la #Ferrari #Binotto commenta così problemi e strategie del team di Maranello - marioenrico191 : RT @FormulaPassion: Vittoria incredibile di #Verstappen in Ungheria! Disastro #Ferrari con le strategie #F1 #HungarianGP ???? -