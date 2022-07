F1, Charles Leclerc di nuovo danneggiato dalla Ferrari: così si rischia l’addio, ma le alternative… (Di domenica 31 luglio 2022) Charles Leclerc ha un contratto con la Ferrari fino al 2024. Il monegasco è stato coccolato dalla Scuderia di Maranello fin dal 2019 e si è sempre detto che si sarebbe puntato su di lui quando la monoposto sarebbe stata in grado di competere per la conquista del Mondiale. Sembrava essere così fino a poche settimane fa, ma le ultime decisioni del muretto hanno generato alcuni legittimi dubbi. Le strategie incomprensibili adottate a Monaco e in Gran Bretagna avevano fatto accedere la lampadina, poi la scelta odierna adottata in Ungheria (montare le poco prestazionali gomme hard quando era al comando) hanno davvero generato parecchio malcontento. Charles Leclerc è visibilmente sofferente, anche perché sembrava avere a disposizione una vettura per puntare al titolo ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)ha un contratto con lafino al 2024. Il monegasco è stato coccolatoScuderia di Maranello fin dal 2019 e si è sempre detto che si sarebbe puntato su di lui quando la monoposto sarebbe stata in grado di competere per la conquista del Mondiale. Sembrava esserefino a poche settimane fa, ma le ultime decisioni del muretto hanno generato alcuni legittimi dubbi. Le strategie incomprensibili adottate a Monaco e in Gran Bretagna avevano fatto accedere la lampadina, poi la scelta odierna adottata in Ungheria (montare le poco prestazionali gomme hard quando era al comando) hanno davvero generato parecchio malcontento.è visibilmente sofferente, anche perché sembrava avere a disposizione una vettura per puntare al titolo ...

frafacchinetti : Chiedo io scusa a Charles Leclerc per essere circondato da persone che non hanno idea di quello che fanno. Abbiamo… - VIRGINRINGO : Licenziatevi!!! Basta!!! @Charles_Leclerc costretto a combattere con strategie e decisioni di un box surreale..… - SkySportF1 : ?? FANTASTICA POOOOOOLE POSITION ?? CHARLES LECLERC TORNA DAVANTI A TUTTI I risultati ? - dianaterza : @onorino3 @F1 @Charles_Leclerc Nel frattempo la Mercedes ha messo a punto la macchina quindi nemmeno quest'anno vin… - cjodsm : RT @frafacchinetti: Chiedo io scusa a Charles Leclerc per essere circondato da persone che non hanno idea di quello che fanno. Abbiamo but… -