F 1 | GP Ungheria - Gigante Verstappen | ottimo secondo Hamilton | disastro Ferrari

Leggi su quattroruote

(Di domenica 31 luglio 2022) Maxcolpisce ancora! L'olandese della Red Bull Racing ha vinto il Gran Premio d', tredicesima prova del Mondiale di Formula 1 2022. Partito dalla decima posizione, Max è riuscito a tenersi lontano dai guai al via e ha risalito la china fino ad agguantare la leadership della gara, aiutato da una strategia perfetta. La sua non è stata però una gara perfetta: tra il problema tecnico iniziale e un testacoda, ha rischiato di gettare tutto alle ortiche. Per sua fortuna, però, i rivali non hanno brillato. Sotto la bandiera a scacchi, in seconda posizione, c'è Lewis: il sette volte campione del mondo era partito settimo e ha gestito benissimo le sue gomme, recuperando posizioni fino a pochi giri dal termine, quando Lewis ha strappato la posizione al compagno di squadra. Per George Russell la gara è stata più ...