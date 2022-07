Europeo femminile 2022: l’Inghilterra batte la Germania 2-1, la decide Kelly ai supplementari (Di domenica 31 luglio 2022) l’Inghilterra vince per la prima volta nella storia l’Europeo femminile 2022. Battuta la Germania 2-1 ai tempi supplementari a Wembley. Dominio Inghilterra nella prima frazione di gioco, Germania in piena difficoltà. Poche occasioni per le tedesche che hanno costruito poco e concesso molto di più. Clamorosa chance sprecata dalle ragazze di Voss-Tecklenburg al minuto 25: vari rimpalli sul filo della porta, è poi Earps a salvare tutto mettendoci i guantoni. Le inglesi invece hanno sfiorato il vantaggio diverse volte: la prima al terzo minuto di gioco con il colpo di testa di White, poi con Mead che facendo tutto da sola non è riuscita ad insaccare il pallone in rete ad un soffio. Pareggio a reti inviolate alla fine del primo tempo. Ripresa che vive di un ritmo ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022)vince per la prima volta nella storia l’. Battuta la2-1 ai tempia Wembley. Dominio Inghilterra nella prima frazione di gioco,in piena difficoltà. Poche occasioni per le tedesche che hanno costruito poco e concesso molto di più. Clamorosa chance sprecata dalle ragazze di Voss-Tecklenburg al minuto 25: vari rimpalli sul filo della porta, è poi Earps a salvare tutto mettendoci i guantoni. Le inglesi invece hanno sfiorato il vantaggio diverse volte: la prima al terzo minuto di gioco con il colpo di testa di White, poi con Mead che facendo tutto da sola non è riuscita ad insaccare il pallone in rete ad un soffio. Pareggio a reti inviolate alla fine del primo tempo. Ripresa che vive di un ritmo ...

