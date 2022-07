Europeo femminile 2022: 87mila presenze a Wembley, nuovo record continentale (Di domenica 31 luglio 2022) La Uefa ha ufficializzato il numero di spettatori presenti a Wembley in occasione della Finale degli Europei femminili tra Inghilterra e Germania. Ben 87.192 presente a Londra, si tratta di un nuovo record del torneo continentale, mentre quello mondiale per una partita tra nazionali rimane quello della finale della Coppa del Mondo del 1999, Usa-Cina al Rose Bowl di Pasadena, a cui assistettero 90.185 persone. A livello di club femminili invece, il record fu di 91.553 spettatori al Camp Nou per il ‘Clasico’ di Champions League fra Barcellona e Real Madrid. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) La Uefa ha ufficializzato il numero di spettatori presenti ain occasione della Finale degli Europei femminili tra Inghilterra e Germania. Ben 87.192 presente a Londra, si tratta di undel torneo, mentre quello mondiale per una partita tra nazionali rimane quello della finale della Coppa del Mondo del 1999, Usa-Cina al Rose Bowl di Pasadena, a cui assistettero 90.185 persone. A livello di club femminili invece, ilfu di 91.553 spettatori al Camp Nou per il ‘Clasico’ di Champions League fra Barcellona e Real Madrid. SportFace.

