Europei femminili 2022, William e Charlotte all’Inghilterra: “Buona fortuna, tifiamo per voi” (Di domenica 31 luglio 2022) “Buona fortuna per questa sera, Leonesse. Facciamo tutti il tifo per voi“. Questo il messaggio del principe William pubblicato sul profilo Instagram dei duchi di Cambridge per l’Inghilterra, che scenderà sul mitico campo di Wembley per sfidare la Germania nella finale degli Europei femminili 2022 di calcio. Le inglesi proveranno a fare meglio dei colleghi uomini, sconfitti lo scorso anno nella finale di Wembley dall’Italia di Mancini, e far esultare il pubblico di casa. Nel video anche la figlia di William, Charlotte: “Vogliamo entrambi augurarvi il meglio per questa sera, avete fatto benissimo nel corso della competizione“. “Buona fortuna, spero che vinciate” ha aggiunto la piccola ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) “per questa sera, Leonesse. Facciamo tutti il tifo per voi“. Questo il messaggio del principepubblicato sul profilo Instagram dei duchi di Cambridge per l’Inghilterra, che scenderà sul mitico campo di Wembley per sfidare la Germania nella finale deglidi calcio. Le inglesi proveranno a fare meglio dei colleghi uomini, sconfitti lo scorso anno nella finale di Wembley dall’Italia di Mancini, e far esultare il pubblico di casa. Nel video anche la figlia di: “Vogliamo entrambi augurarvi il meglio per questa sera, avete fatto benissimo nel corso della competizione“. “, spero che vinciate” ha aggiunto la piccola ...

sportface2016 : #WEURO2022, il messaggio del principe #William e Charlotte all'#Inghilterra in vista della finale: 'Buona fortuna… - Fprime86 : RT @CalcioFinanza: Europei femminili, finale da tutto esaurito a #Wembley tra Inghilterra e Germania - MariaLauScifus : Tutto pronto per l'ultimo atto. #UEFAWomensEuro2022 #Euro2022 - trivialovetnj : stavo vedendo gli europei femminili di calcio germania-francia e chi vince va contro l’inghilterra per la finale, i… - TheRealPinguini : @ottogattotto Ore 18 Inghilterra - Germania finale europei femminili. -