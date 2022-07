Europei Elite di softball, l’Italia conquista uno storico bronzo (Di domenica 31 luglio 2022) l’Italia è medaglia di bronzo all’Europeo Elite di softball 2022 in Spagna. Un podio importante, arrivato con un roster rivoluzionato dopo il titolo conquistato nel 2021 a Castions di Strada. Sul diamante di Sant Boi, la Nazionale di Federico Pizzolini supera 4-2 la Repubblica Ceca nella finale per il 3°-4° posto, nonostante le tante azzurre (11) rimaste sulle basi, e conquista così la ventiduesima medaglia in ventitre edizioni della rassegna continentale. I primi squilli della finale sono della Repubblica Ceca, che mette a segno due punti nel primo attacco: Alexia Lacatena debutta concedendo una base a Kavanova e un doppio a Thompsonova; le due atlete arrivano a casa sulla battuta di Sablà, raccolta da Edwards e su quella violenta di Peckova, che piega il guanto di Amanda Fama. ... Leggi su ilfaroonline (Di domenica 31 luglio 2022)è medaglia diall’Europeodi2022 in Spagna. Un podio importante, arrivato con un roster rivoluzionato dopo il titoloto nel 2021 a Castions di Strada. Sul diamante di Sant Boi, la Nazionale di Federico Pizzolini supera 4-2 la Repubblica Ceca nella finale per il 3°-4° posto, nonostante le tante azzurre (11) rimaste sulle basi, ecosì la ventiduesima medaglia in ventitre edizioni della rassegna continentale. I primi squilli della finale sono della Repubblica Ceca, che mette a segno due punti nel primo attacco: Alexia Lacatena debutta concedendo una base a Kavanova e un doppio a Thompsonova; le due atlete arrivano a casa sulla battuta di Sablà, raccolta da Edwards e su quella violenta di Peckova, che piega il guanto di Amanda Fama. ...

EliElielba : RT @Coninews: AZZURRE SUL PODIOOOO! ?? Battuta la Repubblica Ceca 4-2 nella finale per il 3°-4° posto. L’Italia è medaglia di bronzo ?? all’… - LuceverdeRoma : ?#Roma #evento - Lido di Ostia ? Lungomare Amerigo Vespucci ??Campionati Europei di Nuoto categorie Master e Elit… - Sport_Fair : L'#Italia del #Softball conquista la medaglia di bronzo agli Europei élite femminili, oro all'Olanda - SalvatoreMaior3 : RT @Coninews: AZZURRE SUL PODIOOOO! ?? Battuta la Repubblica Ceca 4-2 nella finale per il 3°-4° posto. L’Italia è medaglia di bronzo ?? all’… - MarcoCaptain75 : RT @modesti_simone: @itsmeback_ Tutto fatto per mettere in ginocchio il nostro paese. Fanno politiche contro gli italiani non affrontando i… -