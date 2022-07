Euro donne: 2 - 1 alla Germania, primo titolo per l'Inghilterra (Di domenica 31 luglio 2022) La nazionale femminile dell'Inghilterra si è laureata campione d'Europa, per la prima volta nella sua storia, battendo 2 - 1 ai supplementari la Germania a Wembley, davanti a oltre 87mila spettatori, ... Leggi su sport.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) La nazionale femminile dell'si è laureata campione d'pa, per la prima volta nella sua storia, battendo 2 - 1 ai supplementari laa Wembley, davanti a oltre 87mila spettatori, ...

