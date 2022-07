Estate, Confcommercio: 27 milioni di italiani in viaggio, ma si riducono durata e spesa (Di domenica 31 luglio 2022) Il Covid, l'inflazione e il caro energia si fanno sentire sulle partenze estive. Rincari e crisi politica incidono anche su agosto e settembre. Si registrano più viaggi di media durata con budget ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 luglio 2022) Il Covid, l'inflazione e il caro energia si fanno sentire sulle partenze estive. Rincari e crisi politica incidono anche su agosto e settembre. Si registrano più viaggi di mediacon budget ...

Pgrecoit : Estate: 27 milioni in viaggio ma si riducono durata e spesa: Confcommercio, pesano nuovo picco Covid, rincari, cris… - TuttoQuaNews : RT @Agenzia_Ansa: Sull'estate torrida incombe l'esodo, oggi il primo bollino rosso. Breve tregua poi ancora 40 gradi, traffico anche il wee… - TuttoQuaNews : RT @MediasetTgcom24: Estate, Confcommercio: 27 milioni in viaggio ma si riducono durata e spesa #swg #agosto #confcommercio #2019 #settemb… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Estate, Confcommercio: 27 milioni in viaggio ma si riducono durata e spesa #swg #agosto #confcommercio #2019 #settemb… - AgenziaOpinione : CONFCOMMERCIO * ESTATE 2022: « 27 MILIONI GLI ITALIANI IN VIAGGIO TRA LUGLIO E SETTEMBRE, RIDOTTE DURATA E SPESA » -