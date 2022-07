Estate ad alta infedeltà (Di domenica 31 luglio 2022) Quasi un italiano su cinque definisce come ideale una relazione aperta, che preveda sesso al di fuori della coppia. A dirlo è una nuova ricerca che Panorama pubblica in anteprima. Il dato è in crescita tra gli under 40: il 28 per cento è convinto che l’intera società possa trarre beneficio dalla «non monogamia». La premessa però è un accordo tra i partner, così si evita di cadere nel tradimento. Lui, lei, l’altro. O gli altri. E no, non state lì a storcere il naso, o se dovete farlo non affrettate le conclusioni: non parliamo delle solite scappatelle estive, del clima torrido che surriscalda le emozioni, di bollori fedifraghi da sfogare sotto le lenzuola (si spera con il condizionatore al massimo). Quella è la preistoria, l’anticaglia delle corna. Qui il concetto si fa sottile, l’infrazione alla norma bella grossa: si ragiona di istituzionalizzare una relazione non monogama. Di ... Leggi su panorama (Di domenica 31 luglio 2022) Quasi un italiano su cinque definisce come ideale una relazione aperta, che preveda sesso al di fuori della coppia. A dirlo è una nuova ricerca che Panorama pubblica in anteprima. Il dato è in crescita tra gli under 40: il 28 per cento è convinto che l’intera società possa trarre beneficio dalla «non monogamia». La premessa però è un accordo tra i partner, così si evita di cadere nel tradimento. Lui, lei, l’altro. O gli altri. E no, non state lì a storcere il naso, o se dovete farlo non affrettate le conclusioni: non parliamo delle solite scappatelle estive, del clima torrido che surriscalda le emozioni, di bollori fedifraghi da sfogare sotto le lenzuola (si spera con il condizionatore al massimo). Quella è la preistoria, l’anticaglia delle corna. Qui il concetto si fa sottile, l’infrazione alla norma bella grossa: si ragiona di istituzionalizzare una relazione non monogama. Di ...

