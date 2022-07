Estate: 27 milioni in viaggio ma si riducono durata e spesa (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – Il nuovo picco dei contagi, l’inflazione, il caro energia e la percezione di instabilità politica del paese si fanno sentire sulle partenze estive degli italiani. Secondo un’indagine di Confcommercio con Swg molti andranno in vacanza – 27 milioni, come nel 2019 – ma la recrudescenza pandemica fa crollare le partenze di luglio a 12,3 milioni rispetto ai previsti 16,8 milioni. Rincari e crisi politica incidono su agosto e settembre: si riducono di 3 milioni i viaggi di 7 giorni o più e aumentano quelli di durata media (3-6 giorni) e soprattutto i mini break. In calo anche il budget: quello per le vacanze di media durata scende da 541 euro previsti a giugno a circa 475, e da 1.252 a 1.117 euro per i viaggi più lunghi. L’88% di chi parte ha scelto l’Italia mentre il ... Leggi su lopinionista (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA – Il nuovo picco dei contagi, l’inflazione, il caro energia e la percezione di instabilità politica del paese si fanno sentire sulle partenze estive degli italiani. Secondo un’indagine di Confcommercio con Swg molti andranno in vacanza – 27, come nel 2019 – ma la recrudescenza pandemica fa crollare le partenze di luglio a 12,3rispetto ai previsti 16,8. Rincari e crisi politica incidono su agosto e settembre: sidi 3i viaggi di 7 giorni o più e aumentano quelli dimedia (3-6 giorni) e soprattutto i mini break. In calo anche il budget: quello per le vacanze di mediascende da 541 euro previsti a giugno a circa 475, e da 1.252 a 1.117 euro per i viaggi più lunghi. L’88% di chi parte ha scelto l’Italia mentre il ...

