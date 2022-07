Eros Ramazzotti: lo strano incontro con Michael Jackson e il vero rapporto con la Hunziker (Di domenica 31 luglio 2022) Il mese scorso Eros Ramazzotti ha rilasciato il video musicale del suo nuovo singolo Ama. Nella clip c’è la figlia Aurora, ma anche l’ex moglie Michelle Hunziker, che aveva recentemente ritrovato in tv nel programma Michelle Impossible. In una nuova intervista rilasciata al Corriere della Sera Eros Ramazzotti ha parlato del suo rapporto con la conduttrice. Il cantante ha spiegato che nonostante la loro storia sia naufragata, l’affetto e il rispetto sono rimasti intatti. “Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. E questo è quello che ci è successo. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con ... Leggi su biccy (Di domenica 31 luglio 2022) Il mese scorsoha rilasciato il video musicale del suo nuovo singolo Ama. Nella clip c’è la figlia Aurora, ma anche l’ex moglie Michelle, che aveva recentemente ritrovato in tv nel programma Michelle Impossible. In una nuova intervista rilasciata al Corriere della Seraha parlato del suocon la conduttrice. Il cantante ha spiegato che nonostante la loro storia sia naufragata, l’affetto e il rispetto sono rimasti intatti. “Michelle? Ho, abbiamo, voluto dimostrare una cosa semplice e bellissima: che un amore, per quanto grande e per quanto profondo, può finire senza che sparisca l’affetto, la condivisione, il desiderio che l’altro sia felice. E questo è quello che ci è successo. Quando ho invitato Michelle a fare il video con Aurora e con ...

martineztosca : RT @Corriere: Su @7Corriere l'intervista competa a @RamazzottiEros. Ad intervistarlo @wveltroni | «Ho avuto decine di porte chiuse in facci… - radiocalabriafm : EROS RAMAZZOTTI - BUON NATALE (SE VUOI) - I__Radio__I : ndr1 3x: Cose della vita (Eros Ramazzotti), Loco in Acapulco (Four Tops) - ParliamoDiNews : Eros Ramazzotti: la confessione sull`amore per Michelle | Gossip Blog #eros #ramazzotti #confessione #sullamore… - infoitcultura : «Un amore grande e profondo». Eros Ramazzotti si apre su Michelle Hunziker. -