Enrico Brignano e Flora Canto si sono sposati | le foto del matrimonio

(Di domenica 31 luglio 2022)sposi. Dopo otto anni di fidanzamento i due, genitori di Martina e Niccolò, nati rispettivamente nel 2017 e nel 2021, hanno pronunciato il fatidico ‘sì’. La proposta era arrivata l’ottobre scorso, durante uno spettacolo del comico all’Arena di Verona. “È stata, credo, una delle cose più emozionanti della mia vita”, aveva confessato, la quale non aveva mai celato il desiderio di voler sposare il compagno. E nove mesi più tardi, in una cerimonia civile, la coppia è convolata a nozze. Nessuna chiesa o altare, dunque. Ma l’affascinante cornice dell’hotel ‘La Posta Vecchia’ a Palo Laziale e, sullo sfondo, il mare di Ladispoli. Un evento riservato di cui, per volere degli sposi,trapelate poche immagini. Centocinquanta, comunque, gli invitati al ...

