Energia | Hunters Group | indipendenza da gas russo porta anche opportunità lavoro in Italia

(Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos/Lab) - Rilancio economico, nuovi posti dienergetica e transizione green. Sono questi gli elementi chiave che potrebbero descrivere il periodo storico molto complesso,in termini di approvvigionamento energetico, che stiamo vivendo. Non mancano, però, risvolti positivi in termini di occupazione, soprattutto per professionisti altamente qualificati. Ne è convita, società di ricerca e selezione di personale altamente qualificato “La crisi che stiamo vivendo in questi mesi a causa del conflitto in Ucraina e delle relative conseguenze - precisa Nunzia Sancineto, Area Manager della filiale Emiliana di- rafforza l'esigenza della progressiva autosufficienza energetica ...