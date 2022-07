Empoli | si sogna il grande ritorno | contatti avviati per Rugani

CalcioNews24 : L'#Empoli ha avviato i contatti per il ritorno di #Rugani ?? - Fiorentinanews : Viti, la #Fiorentina potrebbe entrare in scena: Un affare economicamente importante. #Empoli sogna Zurkowski -

Inter News 24

... NEWS E TRATTATIVE LIVE FEDERICO DI FRANCESCO (Lecce) dalla Spal Trasferimento a titolo definitivo per l'attaccante e figlio d'arte, prestato all'nella scorsa stagione. Contratto triennale per ...A Firenze dopo la delusione Vlahovic sicon il colpo Jovic (che se in forma può fare la ... Henry e Piccoli per un attacco che punta tutto sulla forza fisica, dell'che spera di lanciare ... Con Satriano all'Empoli l'Inter sogna un Pinamonti bis Rugani via dalla Juve Richiesta ufficiale da parte dell’Empoli che sogna il ritorno in azzurro del difensore Stando a quanto riferito dal collega Alfredo Pedullà, infatti, l’Empoli avrebbe messo nel ...La Fiorentina, scrive La Gazzetta dello Sport di oggi, sogna Giovani Lo Celso come rinforzo di qualità per il proprio centrocampo. L’argentino.