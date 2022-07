Empoli, il Nizza punta Viti: prima offerta in arrivo, ma ci sono anche tre club di Serie A (Di domenica 31 luglio 2022) Le squadre di Ligue 1 accendono i riflettori sulla Serie A per rinforzare la difesa. Dopo il trasferimento di Theate dal Bologna al Rennes per... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Le squadre di Ligue 1 accendono i riflettori sullaA per rinforzare la difesa. Dopo il trasferimento di Theate dal Bologna al Rennes per...

cmdotcom : #Calciomercato #Empoli, il #Nizza punta #Viti: prima offerta in arrivo, ma ci sono anche tre club di Serie A [… - sportli26181512 : Empoli, il Nizza punta Viti: prima offerta in arrivo, ma ci sono anche tre club di Serie A: Le squadre di Ligue 1 a… - francGuerrieri : Il #Nizza ci prova per Mattia #Viti, difensore centrale classe 2002 dell’#Empoli. Contatti avviati, prima offerta i… - Fiorentinanews : L'#Empoli dice no all'offerta del #Nizza per #Viti e #Parisi. La #Fiorentina intanto valuta il da farsi - Torrenapoli1 : PILLOLE di MERCATO - Accordo trovato tra Barcellona a #CeltaVigo per #Mingueza per 2,5M - #Schmeichel verso il… -