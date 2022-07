Elsa Schiaparelli | la donna che ha cambiato per sempre la moda

Leggi su dilei

(Di domenica 31 luglio 2022) “Dimmi come ti vesti e ti dirò chi sei”, può sembrare uno dei tanti titoli dei test psicologici, ma avere uno stile personale è la massima espressione di noi stessi e di come vogliamo che la società ci veda. Gli stilisti riescono a concretizzare questo concetto prendendo spunto da ciò che li circonda e realizzando creazioni in grado di far uscire il lato più nascosto di noi. Chi è riuscita ad immergersi al meglio all’interno della società in cui viveva e a farsi guidare dalle correnti artistiche del periodo è stata. La rivale di Coco Chanel aveva uno stile visionario, stravagante e colorato pensato per stupire e che si contrapponeva al rigore e alla semplicità dasostenuta dalla stilista francese. La libertà tanto attesa Nata a Roma nel 1890,Luisa Maria...