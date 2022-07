Elezioni, Zaia “Centrodestra non abbia paura di cambiare” (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Potremmo anche vincere le Elezioni. Ma se non lanciamo il cuore oltre l'ostacolo, rischiamo di costruire un governo che finisce un'epoca senza iniziarne una nuova. Credo che come Lega e come Centrodestra abbiamo dei valori, alcuni dei quali irrinunciabili. Ma i progetti che dobbiamo costruire, devono rifuggire da facili fondamentalismi e da dogmi indiscutibili. Dobbiamo uscire da gabbie ideologiche che lasciamo volentieri alla sinistra”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il governatore del Veneto Luca Zaia.“Essere di Centrodestra non vuol dire coccolare amarcord ideologici. Dobbiamo contrastare una narrazione che ci descrive come quelli con l'anello al naso”, spiega e “l'errore più grande sarebbe avere paura di cambiare”. ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Potremmo anche vincere le. Ma se non lanciamo il cuore oltre l'ostacolo, rischiamo di costruire un governo che finisce un'epoca senza iniziarne una nuova. Credo che come Lega e comemo dei valori, alcuni dei quali irrinunciabili. Ma i progetti che dobbiamo costruire, devono rifuggire da facili fondamentalismi e da dogmi indiscutibili. Dobbiamo uscire da gabbie ideologiche che lasciamo volentieri alla sinistra”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il governatore del Veneto Luca.“Essere dinon vuol dire coccolare amarcord ideologici. Dobbiamo contrastare una narrazione che ci descrive come quelli con l'anello al naso”, spiega e “l'errore più grande sarebbe averedi”. ...

Corriere : Zaia: «Vinciamo senza gabbie ideologiche. Non si può avere paura di cambiare» - Italpress : Elezioni, Zaia “Centrodestra non abbia paura di cambiare” - Icios007 : RT @Nat91474979: @Icios007 Fontana / Zaia , avete rotto i coglioni .Sotto le elezioni sempre sta solfa !! Andate a fare un culo voi e il vo… - Nat91474979 : @Icios007 Fontana / Zaia , avete rotto i coglioni .Sotto le elezioni sempre sta solfa !! Andate a fare un culo voi… - dariodivico : Cremonesi intervista Zaia: «Vinciamo senza gabbie ideologiche. Non si può avere paura di cambiare» @corriere -