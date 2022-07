Elezioni: Tajani, 'nomi ministri prima, perché no?' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - Indicare i nomi dei ministri prima del voto? "Se tutto il centrodestra è d'accordo perchè no, si possono trovare delle personalità. Berlusconi sta pensando a tanti nomi, ma non possiamo bruciare le persone. Tremonti? Non faccio valutazioni". Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - Indicare ideidel voto? "Se tutto il centrodestra è d'accordo perchè no, si possono trovare delle personalità. Berlusconi sta pensando a tanti, ma non possiamo bruciare le persone. Tremonti? Non faccio valutazioni". Lo ha detto Antonioa Mezz'ora in più.

CarloCalenda : @Antonio_Tajani E daje. Manca un mese e mezzo alla elezioni. Tieniti occupato. Scrivi un programma, pianta un alber… - Antonio_Tajani : Stiamo già lavorando ad un grande programma per l'Italia per costruire un governo di cdx, stabile e duraturo. Il… - oggisettimanale : RT @TgLa7: #Elezioni: #Tajani, e' buon senso far votare anche lunedi' - patriziarutigl1 : RT @TgLa7: #Elezioni: #Tajani, e' buon senso far votare anche lunedi' - TgLa7 : #Elezioni: #Tajani, e' buon senso far votare anche lunedi' -