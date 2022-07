**Elezioni: Tajani, 'da Letta vecchio ritornello aumento tasse, ci batteremo per evitarlo'** (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Noi non siamo come Letta che vuole la patrimoniale. La politica fiscale della sinistra è continuare il vecchio ritornello dell'aumento delle tasse. Su questo ci batteremo per evitare tasse su successione, patrimoniale, case. Basta tasse ". Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz'ora in più. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Noi non siamo comeche vuole la patrimoniale. La politica fiscale della sinistra è continuare ildell'delle. Su questo ciper evitaresu successione, patrimoniale, case. Basta". Lo ha detto Antonioa Mezz'ora in più.

CarloCalenda : @Antonio_Tajani E daje. Manca un mese e mezzo alla elezioni. Tieniti occupato. Scrivi un programma, pianta un alber… - Antonio_Tajani : Stiamo già lavorando ad un grande programma per l'Italia per costruire un governo di cdx, stabile e duraturo. Il… - oggisettimanale : RT @TgLa7: #Elezioni: #Tajani, e' buon senso far votare anche lunedi' - patriziarutigl1 : RT @TgLa7: #Elezioni: #Tajani, e' buon senso far votare anche lunedi' - TgLa7 : #Elezioni: #Tajani, e' buon senso far votare anche lunedi' -