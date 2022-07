Elezioni | Scalfarotto Iv | ' Pd partito delle tasse | necessario il terzo polo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Dopo tante cose buone fatte nel corso degli anni per la crescita del Paese, il PD non resiste alla tentazione di tornare a essere il. L'agenda Draghi prevedeva una riduzione della pressione fiscale, non il contrario. Un'altra buona ragione per costruire il”. Lo scrive su Twitter il sottosegretario all'interno Ivan