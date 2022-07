Elezioni: Rosato, 'terzo polo al centro, proviamoci' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Credo che l'ipotesi #terzopolo al centro slegato dall'asse sovranista e dall'abbraccio Pd/Fratoianni sia la cosa migliore per tutti. proviamoci!". Così Ettore Rosato di Iv su twitter. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Credo che l'ipotesi #alslegato dall'asse sovranista e dall'abbraccio Pd/Fratoianni sia la cosa migliore per tutti.!". Così Ettoredi Iv su twitter.

