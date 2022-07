**Elezioni: Renzi, 'no a Salvini-Meloni, no a Fratoianni-Di Maio, meglio soli'** (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Io non cerco di sistemarmi da qualche parte e quindi sono disponibile a qualsiasi accordo. A me di avere un seggio, non interessa". Così Matteo Renzi a In Mezz'ora in Più su Rai3. "Io non sto con Salvini e Meloni e non sto con Fratoianni e Di Maio. Allora certo che corro al centro e se al centro, come spero, ci saranno anche altri a partire da Calenda che non ce lo vedo con Fratoianni, bene altrimenti noi saremo comunque decisivi nella prossima legislatura come lo siamo stati nell'ultima". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Io non cerco di sistemarmi da qualche parte e quindi sono disponibile a qualsiasi accordo. A me di avere un seggio, non interessa". Così Matteoa In Mezz'ora in Più su Rai3. "Io non sto cone non sto cone Di. Allora certo che corro al centro e se al centro, come spero, ci saranno anche altri a partire da Calenda che non ce lo vedo con, bene altrimenti noi saremo comunque decisivi nella prossima legislatura come lo siamo stati nell'ultima".

