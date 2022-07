Elezioni: Renzi, 'Fi pagherà conto, tanti di destra non voteranno' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Averi voluto dire a Tajani che aver mandato a casa Draghi nel momento in cui c'è da fare il patto stabilità è stata una follia. Di questa cosa, pagherà il conto l'Italia e soprattutto la classe media e di questo anche Forza Italia pagherà il conto". Così Matteo Renzi a In mezz'ora in Più su Rai3 dove è stato ospite anche Antonio Tajani. "Molta gente di destra non voterà perchè sconvolta dall'aver messo davanti all'interesse della nazione quello di partito". Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Averi voluto dire a Tajani che aver mandato a casa Draghi nel momento in cui c'è da fare il patto stabilità è stata una follia. Di questa cosa,ill'Italia e soprattutto la classe media e di questo anche Forza Italiail". Così Matteoa In mezz'ora in Più su Rai3 dove è stato ospite anche Antonio Tajani. "Molta gente dinon voterà perchè sconvolta dall'aver messo davanti all'interesse della nazione quello di partito".

christianrocca : Il fronte repubblicano ha bisogno di un partito vero, di un Partito Liberal Democratico - petergomezblog : Imposta di successione per i super-ricchi per aiutare i diciottenni, tutti non solo a destra contro Letta. Renzi: “… - Corriere : Renzi: «Noi siamo il terzo polo, l'alternativa a destra e sinistra» - infoitinterno : Elezioni politiche 2022, diretta. Calenda: «Non possono chiederci di votare Di Maio». Renzi lancia hashtag #t - TV7Benevento : Elezioni: Renzi, 'Fi pagherà conto, tanti di destra non voteranno' - -