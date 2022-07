Elezioni | Renzi al Pd | Pensare di aumentare la tassa di successione è folle

(Di domenica 31 luglio 2022) Quando ero segretario, la mia regola era che il Pd non dovevale tasse.ladie’. Nei Paesi in cui c’e’, le imposte sono piu’ basse che in Italia. Abbiamo un Paese che vive pagando troppe tasse, possiamo almeno morire gratis e avere le successioni gratis?”. Lo ha detto il leader di Iv Matteo, ospite di Mezz’ora in piu’ su Rai3. Se lei organizza un confronto con Enrico (Letta, ndr) io lo faccio volentieri – ha rispostoa Lucia Annunziata -, nella narrazione collettiva si sempre detto che il cambio di governo e quel famoso ‘stai sereno’ derivasse da una personale antipatia. Ma il governo Letta il primo ottobre 2013 aumenta l’Iva, noi facciamo gli 80 euro”. “Io ritengo che i riformisti italiani vincono ...

repubblica : Elezioni, alleanze difficili. Sondaggio shock: solo l'un per cento degli elettori Pd apprezza l'operato di Renzi - Agenzia_Ansa : Renzi: 'Con questi schieramenti corro da solo al centro' #ANSA - christianrocca : Il fronte repubblicano ha bisogno di un partito vero, di un Partito Liberal Democratico - nestquotidiano : Elezioni, Renzi “C’è spazio riformista e moderato” - IlModeratoreWeb : Elezioni, Renzi “C’è spazio riformista e moderato” - -

'Se lei organizza un confronto con Enrico (Letta, ndr), lo faccio volentieri - ha rispostoa ... 'Ritengo che i riformisti italiani vincononon gridando al fascismo ma dimostrando che la ...'Io non cerco di sistemarmi da qualche parte. A me di avere un seggio, non interessa'. Così Matteoa In Mezz'ora in Più su Rai3, in vista dellepolitiche 2022 in programma il 25 settembre. 'Io non sto con Salvini e Meloni e non sto con Fratoianni e Di Maio. Allora certo che corro al ...(Adnkronos) – “Enrico Letta ha detto che bisogna mettere la tassa di successione. Da segretario del Pd ho sempre detto no ad aumentare le tasse. Aumentare quella di successione è folle. Si pagano già ...ROMA (ITALPRESS) – “Penso che gli italiani abbiano due alternative chiare: la destra sovranista e una sinistra che tiene insieme quelli che dicono no al rigassificatore, quelli che vogliono andare ava ...