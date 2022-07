Elezioni: Meloni a Speranza, 'parla di fratture sociali e ha messo in ginocchio imprese' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “Con quale coraggio il ministro della Salute Speranza parla di "fratture sociali"? Proprio lui, che attraverso chiusure insensate e l'obbligo del Green Pass ha messo in ginocchio migliaia di imprese e impedito di lavorare a tanti cittadini. Il 25 settembre, scegliendo Fratelli d'Italia, avremo l'occasione di archiviare definitivamente quella politica nefasta che ha solo danneggiato la nostra Nazione”. Lo scrive il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, postando le dichiarazioni del ministro Speranza che ha parlato di una destra è 'pericolosa. Le politiche che metterebbe in campo aumenterebbero le fratture sociali'. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “Con quale coraggio il ministro della Salutedi ""? Proprio lui, che attraverso chiusure insensate e l'obbligo del Green Pass hainmigliaia die impedito di lavorare a tanti cittadini. Il 25 settembre, scegliendo Fratelli d'Italia, avremo l'occasione di archiviare definitivamente quella politica nefasta che ha solo danneggiato la nostra Nazione”. Lo scrive il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia, postando le dichiarazioni del ministroche hato di una destra è 'pericolosa. Le politiche che metterebbe in campo aumenterebbero le'.

