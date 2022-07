Elezioni: Letta, 'su alleanze Pd disponibile con generosità e senza veti' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - Sulle alleanze "noi non mettiamo veti, chiediamo a tutti di avere questo spirito. Il nostro sforzo non è quello di spingere per prendere l'1% in più ma quello di vincere le Elezioni e dare agli italiani un governo di progresso che sia in grado di continuare lo sforzo importante che Draghi ha fatto". Lo ha detto Enrico Letta a margine della festa dell'Unità a Casalgrande, Reggio Emilia. "Noi siamo disponibili, con la generosità tipica del grande Partito democratico che ha l'ambizione di diventare il primo partito in Italia", ha spiegato il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - Sulle"noi non mettiamo, chiediamo a tutti di avere questo spirito. Il nostro sforzo non è quello di spingere per prendere l'1% in più ma quello di vincere lee dare agli italiani un governo di progresso che sia in grado di continuare lo sforzo importante che Draghi ha fatto". Lo ha detto Enricoa margine della festa dell'Unità a Casalgrande, Reggio Emilia. "Noi siamo disponibili, con latipica del grande Partito democratico che ha l'ambizione di diventare il primo partito in Italia", ha spiegato il segretario del Pd.

