Elezioni: Letta, 'faccio appello accorato, terzo polo aiuta solo la destra' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Mi sento di fare un appello a tutti coloro che hanno dubbi in queste ore sul fatto di creare una larga e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre e che pensano che fare un terzo polo sia più conveniente. Penso che il terzo polo è il modo migliore per aiutare le destre". Lo ha detto Enrico Letta a margine della Festa dell'Unità a Casalgrande, Reggio Emilia. "Le destre non hanno bisogno di ulteriori aiuti, per questo faccio questo appello accorato per convincere chi può a far parte della alleanza", ha spiegato il segretario del Pd. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Mi sento di fare una tutti coloro che hanno dubbi in queste ore sul fatto di creare una larga e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre e che pensano che fare unsia più conveniente. Penso che ilè il modo migliore perre le destre". Lo ha detto Enricoa margine della Festa dell'Unità a Casalgrande, Reggio Emilia. "Le destre non hanno bisogno di ulteriori aiuti, per questoquestoper convincere chi può a far parte della alleanza", ha spiegato il segretario del Pd.

matteorenzi : La prima proposta del PD di Letta per queste elezioni è aumentare le tasse di successione. Pagare anche per la mort… - petergomezblog : Imposta di successione per i super-ricchi per aiutare i diciottenni, tutti non solo a destra contro Letta. Renzi: “… - Agenzia_Italia : Il leader di Azione ribadisce il no a un fronte unico con i 5 Stelle per le elezioni di settembre. E risponde a Let… - alecoscino : #Letta 2014: 'La lotta alla mafia diventerà una delle chiavi di lavoro del governo' 2022: 'Patrimoniale sui redditi… - pcavallo60 : RT @matteorenzi: La prima proposta del PD di Letta per queste elezioni è aumentare le tasse di successione. Pagare anche per la morte? Io n… -