Elezioni: Fornaro, 'leghisti e destra allergici alla fedeltà fiscale' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Salvini la chiama pace fiscale ma se la proponi ogni due per tre in realtà finisci per premiare gli evasori e prendere in giro lavoratori e pensionati e i tanti artigiani e autonomi corretti che le tasse le pagano fino all'ultimo euro. Per la destra la fedeltà fiscale pare essere una bestemmia nel regno del bengodi sovranista dove se evadi sei un furbo e non un soggetto che sottrae risorse per sanità, scuola e beni pubblici". Lo afferma Federico Fornaro, deputato di Articolo 1 e capogruppo di Liberi e Uguali alla Camera. "Ma alla destra interessa solamente fare l'occhietto e gli evasori invece di proporre soluzioni per aggredire e ridurre la montagna degli oltre 110 miliardi di evasione fiscale. Per noi la ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Salvini la chiama pacema se la proponi ogni due per tre in realtà finisci per premiare gli evasori e prendere in giro lavoratori e pensionati e i tanti artigiani e autonomi corretti che le tasse le pagano fino all'ultimo euro. Per lalapare essere una bestemmia nel regno del bengodi sovranista dove se evadi sei un furbo e non un soggetto che sottrae risorse per sanità, scuola e beni pubblici". Lo afferma Federico, deputato di Articolo 1 e capogruppo di Liberi e UgualiCamera. "Mainteressa solamente fare l'occhietto e gli evasori invece di proporre soluzioni per aggredire e ridurre la montagna degli oltre 110 miliardi di evasione. Per noi la ...

articolounobas : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: Salvini la chiama pace fiscale ma finisce per premiare gli evasori e prendere in giro i lavoratori @F… - mgsnazionale : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: Salvini la chiama pace fiscale ma finisce per premiare gli evasori e prendere in giro i lavoratori @F… - Fornaro62 : RT @articoloUnoMDP: Federico Fornaro: Salvini la chiama pace fiscale ma finisce per premiare gli evasori e prendere in giro i lavoratori @F… - TV7Benevento : Elezioni: Fornaro, 'leghisti e destra allergici alla fedeltà fiscale' - - articoloUnoMDP : Federico Fornaro: Salvini la chiama pace fiscale ma finisce per premiare gli evasori e prendere in giro i lavorator… -