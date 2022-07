Elezioni, Di Maio “Nuovo partito si chiamerà Impegno Civico” (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Domani presenteremo con Tabacci il Nuovo soggetto politico: si chiamerà ‘Impegno Civicò e rappresenta quel principio di responsabilità civica di cui anche Papa Francesco ha parlato. Sarà una forza politica riformatrice e trazione ecologica”. Così il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di Maio, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Rai3. Quanto al M5s, secondo Di Maio “prima era una comunità, adesso è un partito padronale. Grillo sta intervenendo, ma in ritardo, perchè quello non è più il Movimento Cinque Stelle che avevamo in mente, ma è il partito di Conte, che ha tutti i poteri in mano ma non li sa usare”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Domani presenteremo con Tabacci ilsoggetto politico: siCivicò e rappresenta quel principio di responsabilità civica di cui anche Papa Francesco ha parlato. Sarà una forza politica riformatrice e trazione ecologica”. Così il ministro degli Esteri e leader di Insieme per il futuro, Luigi Di, ospite di ‘In mezz’ora in più’ su Rai3. Quanto al M5s, secondo Di“prima era una comunità, adesso è unpadronale. Grillo sta intervenendo, ma in ritardo, perchè quello non è più il Movimento Cinque Stelle che avevamo in mente, ma è ildi Conte, che ha tutti i poteri in mano ma non li sa usare”.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it- L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - borghi_claudio : Ah beh... Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci - - matteosalvinimi : #DiMaio e #Tabacci: ovvero una vale l’altra. Come poltrona, si intende. - mrg1968 : @CarloCalenda Cani e porci con il @pdnetwork contro la deestraaah fassista. Immagino che anche voi dopo le elezioni… - TV7Benevento : Elezioni: Buffagni 'punge' Di Maio, 'esperto in relazioni con Mosca è in Ipf' - -