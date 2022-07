Elezioni: Di Maio, 'commissione inchiesta post voto su rapporti con Mosca' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - I "rapporti stretti tra Berlusconi e Putin", il "biglietto aereo di Salvini", i presunti ammiccamenti "col M5S e il sostegno a Conte". Per Luigi Di Maio, "ci sono più ombre che luci in questa faccenda", ovvero nelle relazioni "tra alcune forze politiche" e Mosca. Per questo, ospite di 'in Mezz'ora in più' su Rai3, il leader di Ipf propone una commissione d'inchiesta subito dopo le Elezioni, "e spero che la legge per istituirla venga votata all'unanimità", aggiunge. "Ci sono più ombre che luci - ribadisce a più riprese - i legami fra forze politiche e leader italiani, e mondi politici, economico-finanziari e russi sono da accertare". Da qui, Di Maio muove una "proposta: quando inizia la nuova legislatura, istituiamo una ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - I "stretti tra Berlusconi e Putin", il "biglietto aereo di Salvini", i presunti ammiccamenti "col M5S e il sostegno a Conte". Per Luigi Di, "ci sono più ombre che luci in questa faccenda", ovvero nelle relazioni "tra alcune forze politiche" e. Per questo, ospite di 'in Mezz'ora in più' su Rai3, il leader di Ipf propone unad'subito dopo le, "e spero che la legge per istituirla venga votata all'unanimità", aggiunge. "Ci sono più ombre che luci - ribadisce a più riprese - i legami fra forze politiche e leader italiani, e mondi politici, economico-finanziari e russi sono da accertare". Da qui, Dimuove una "proa: quando inizia la nuova legislatura, istituiamo una ...

Rinaldi_euro : Per curiosità, ma Tabacci fa il piazzista del suo simbolo? Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci… - borghi_claudio : Ah beh... Elezioni 2022, Di Maio lancia nuovo progetto con Tabacci - - matteosalvinimi : #DiMaio e #Tabacci: ovvero una vale l’altra. Come poltrona, si intende. - Virus1979C : RT @Giul_Granato: Di Maio andrà alle elezioni col simbolo del DC Tabacci – perché sa che non riuscirebbe a raccogliere le firme – nelle lis… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Elezioni, Di Maio “Nuovo partito si chiamerà Impegno Civico” - -