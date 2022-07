(Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Lativa che prevede lasolo per la presentazione di nuove liste elettorali è irragionevole. E' francamente privo di senso il fatto che, ad esempio, il raggruppamento neonato di Di Maio e che non è passato per alcuna competizione elettorale venga esentato dallasolo perché si collega al simbolo di Tabacci. Mentre Cappato, che si vuole presentare con una nuova lista, è costretto a raccoglierle. Non so quanto possa essere rappresentativa la lista di Cappato, se lo sia più o meno di quella di Di Maio, a stabilirlo dovrebbero essere gli elettori e 'ai blocchi di partenza' non vedo perché dovrebbe essere ostacolato l'uno e favorito l'altro". Ne parla con l'Adnkronos ilGaetano, ...

fisco24_info : Elezioni, costituzionalista Azzariti: 'Norma raccolta firme contraria a principio uguaglianza': (Adnkronos) - 'Ci v… - italiaserait : Elezioni, costituzionalista Azzariti: “Norma raccolta firme contraria a principio uguaglianza” - LocalPage3 : Elezioni, costituzionalista Azzariti: 'Norma raccolta firme contraria a principio uguaglianza'… - ledicoladelsud : Elezioni, costituzionalista Azzariti: “Norma raccolta firme contraria a principio uguaglianza” - RedaFree_it : ?? #Elezioni, #costituzionalista #Balboni a Free ?? Dal suo punto di vista questa #leggeelettorale è in grado di ga… -

Adnkronos

... ad attrarre i Socialisti nel Campo largo sia prima delleche in vista del Ballottaggio. ... che nell'ordine si definisce " socialista, milanista,, storico, pendolare ". ......candidarsi ma se eletti devono optare per l'uno o l'altro incarico - spiega il- ... non potessero presentarsi allese non si fossero prima dimessi. Su questo tema è ... Elezioni, costituzionalista Azzariti: "Norma raccolta firme contraria a principio uguaglianza" "Tabacci - ricorda il Costituzionalista - è già servito per favorire la presentazione del gruppo parlamentare di +Europa. Adesso consente ad una forza neo-istituita di presentarsi alle elezioni senza ...Come funziona la legge elettorale Rosatellum, quella che si utilizzerà per le prossime elezioni politiche del 25 settembre.