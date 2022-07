**Elezioni: Conte, 'tirano Draghi da giacchetta perché temono voto'** (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Si parla di agenda Draghi, pensano già alla nuova legislatura con Draghi presidente, si fermano dietro queste formule perché temono il confronto con gli elettori". Così il leader Giuseppe Conte, intervenendo via Zoom all'assemblea con gli attivisti sardi. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Si parla di agenda, pensano già alla nuova legislatura conpresidente, si fermano dietro queste formuleil confronto con gli elettori". Così il leader Giuseppe, intervenendo via Zoom all'assemblea con gli attivisti sardi.

borghi_claudio : Quindi stiamo andando verso elezioni dove i nostri avversari saranno il PD alleato con il bar di guerre stellari, C… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – M5s, nessuna deroga al tetto dei due mandati. Conte: “Dimostriamo che per fare politica non… - fattoquotidiano : Elezioni, Conte chiude al Pd: “Fa ammucchiate con Renzi, Brunetta e Calenda. Non escludo un dialogo in futuro, ma n… - TV7Benevento : **Elezioni: Conte, 'tirano Draghi da giacchetta perché temono voto'** - - agnello_sabrina : RT @laura_maffi: Elezioni politiche 2022: Conte e il M5s Vs zombies. A voi la scelta! #IoVotoM5SconConte -