Elezioni | Conte | ' Di Maio parte sistema | ha tentato di svuotare M5S'

Roma, 31 lug. (Adnkronos) - Il ministro degli Esteri "in piena guerra ha raccolto sirene del sistema e ha tentato di sfondare il Movimento, ma non c'è riuscito. Alcuni rinnegano principi e valori per cui hanno combattuto. C'è chi deve sue fortune politiche al M5S e in queste ore cerca collocazioni politiche e ripari in altri partiti". Lo ha detto Giuseppe Conte in collegamento con gli attivisti sardi M5S.

