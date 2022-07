Elezioni | Conte | ' +6 | 6% Pil merito misure M5S | diciamolo forte e chiaro'

borghi_claudio : Quindi stiamo andando verso elezioni dove i nostri avversari saranno il PD alleato con il bar di guerre stellari, C… - petergomezblog : Elezioni, la diretta – M5s, nessuna deroga al tetto dei due mandati. Conte: “Dimostriamo che per fare politica non… - matteorenzi : Ho inviato il mio grazie a chi fino alla fine ha sostenuto Mario Draghi. Conte, Salvini e Berlusconi sono i respons… - ilcorriereblog : Santoro chiama Conte. Il partito anti-Nato pronto per le elezioni. L'America e Draghi i nemici ideologici… - Paolo25344018 : @P_Rava Non credo certo per fare cadere Draghi l'unico che avevano interesse oltre alla destra erano i 5 stelle ora… -

... con il quale non si sarebbe potuto ricandidare alledel 25 settembre per via della ...mercoledì al Senato in cui insieme abbiamo tentato fino all'ultimo istante di convincere Giuseppea ...Se si votasse oggi, la coalizione di centrodestra vincerebbe lepolitiche del 25 settembre con il 49% delle preferenze, sfiorando la cifra tonda del 50% ... Addio al veleno per Crippa:...Alla fine si toglie più di un sassolino dalla scarpa e certo non le manda a dire. Giuseppe Conte, in un lungo post su Facebook, picchia duro contro chi ha lasciato il M5S e si appresta, se non lo ha g ...Giuseppe Conte parla di chi è andato via dal M5s. "Abbiamo perso e perdiamo ancora in questi giorni e ore alcuni portavoce, si stanno staccando e cercano una collocazione, si sono attrezzati per muove ...