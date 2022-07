Elezioni, Carelli (Ipf) a Calenda: Molti punti in comune con Di Maio. Ripartiamo dall’agenda Draghi (Di domenica 31 luglio 2022) “Guardiamo insieme alle cose che ci uniscono e non a quelle che ci dividono, partendo dalla piena attuazione dell’agenda Draghi, punto qualificante del programma di Luigi Di Maio e Carlo Calenda”. Così, risponde ad un tweet di Carlo Calenda, Emilio Carelli, deputato di Insieme Per Il Futuro il partito lanciato da Luigi Di Maio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022) “Guardiamo insieme alle cose che ci uniscono e non a quelle che ci dividono, partendo dalla piena attuazione dell’agenda, punto qualificante del programma di Luigi Die Carlo”. Così, risponde ad un tweet di Carlo, Emilio, deputato di Insieme Per Il Futuro il partito lanciato da Luigi Di. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

