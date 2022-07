Elezioni: Calenda, 'Verdi-Si che c'entrano con agenda Draghi?' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Questo corteo contro il rigassificatore è supportato da Sinistra Italiana e Verdi. È lo stesso rigassificatore citato da #Draghi nel suo discorso alla camera. Non capisco cosa c'entrino questi movimenti con l'agenda Draghi (che non vogliono,non avendo neppure votato la fiducia)". Così Carlo Calenda su twitter commentando le immagini del corteo ieri a Piombino contro il rigassificatore. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - "Questo corteo contro il rigassificatore è supportato da Sinistra Italiana e. È lo stesso rigassificatore citato da #nel suo discorso alla camera. Non capisco cosa c'entrino questi movimenti con l'(che non vogliono,non avendo neppure votato la fiducia)". Così Carlosu twitter commentando le immagini del corteo ieri a Piombino contro il rigassificatore.

