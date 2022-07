Elezioni, Calenda: Non chiederò mai agli elettori di Azione di votare Di Maio, Bonelli e Fratoianni (Di domenica 31 luglio 2022) “Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di @Azione it non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti Ilva, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali”. Lo scrive Carlo Calenda su Twitter. Poi, prosegue: “Aggiungo: con @Piu Europa abbiamo presentato un’agenda di governo. Fratoianni e Bonelli non la condividono integralmente. Di Maio è la principale ragione per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze. Non si batte la destra senza costruire una prospettiva di governo. Non si costruisce una prospettiva di governo se non si condividono dei ... Leggi su ildenaro (Di domenica 31 luglio 2022) “Discutiamo di quello che volete, madi @it non possiamo chiedere diDi(anti Ilva, termovalorizzatori e rigassificatori) e(che ha votato 55 volte la sfiducia a Draghi) nei collegi uninominali”. Lo scrive Carlosu Twitter. Poi, prosegue: “Aggiungo: con @Piu Europa abbiamo presentato un’agenda di governo.non la condividono integralmente. Diè la principale ragione per cui abbiamo specificato che ci impegniamo a candidare a posti di governo solo persone con solide competenze. Non si batte la destra senza costruire una prospettiva di governo. Non si costruisce una prospettiva di governo se non si condividono dei ...

