Elezioni Calenda: Ma Verdi e Si che c'entrano con l'agenda Draghi? La replica: Lui invece si ispira a Trump

"Questo corteo contro il rigassificatore e' supportato da Sinistra Italiana e Verdi. E' lo stesso rigassificatore citato da #Draghi nel suo discorso alla Camera. Non capisco cosa c'entrino questi movimenti con l'agenda Draghi (che non vogliono, non avendo neppure votato la fiducia)". Lo scrive Carlo Calenda su Twitter commentando le immagini del corteo ieri a Piombino contro il rigassificatore. "Carlo Calenda continua a parlare di cose che non conosce: dovrebbe farsi un giro a Piombino per capire quanto sia pericoloso un rigassificatore nel porto della citta', del quale, in quattro e quattr'otto, si stanno sbloccando tutti gli iter burocratici e di controllo, senza valutazione dell'impatto ambientale. La stessa fretta si dovrebbe mettere nelle energie pulite, come le rinnovabili, che ...

