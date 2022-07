**Elezioni: Calenda a Letta, 'coalizione confusa aiuta la destra, cerchiamo di evitarla'** (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Quello che aiuta di sicuro la destra è una coalizione eterogenea, confusa e poco credibile. cerchiamo di evitarla. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Le questioni le conosci da giorni. Stasera le abbiamo messe per iscritto con @Piu Europa. Aspettiamo una risposta". Lo scrive su Twitter Carlo Calenda, replicando all'appello di Enrico Letta sul fatto che "il terzo polo aiuta solo la destra”. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug (Adnkronos) - "Quello chedi sicuro laè unaeterogenea,e poco credibile.di. Noi ce la stiamo mettendo tutta. Le questioni le conosci da giorni. Stasera le abbiamo messe per iscritto con @Piu Europa. Aspettiamo una risposta". Lo scrive su Twitter Carlo, replicando all'appello di Enricosul fatto che "il terzo polosolo la”.

