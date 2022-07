Elezioni: Boldrini, 'contrastiamo emigrazione giovani tassando grandi ricchezze' (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “Aiutare ragazzi e ragazze a realizzare i loro progetti professionali e di vita restando in Italia: a questo serve la dote ai 18enni. contrastiamo l'emigrazione giovanile tassando le grandi ricchezze. È il principio della solidarietà, previsto dalla nostra Costituzione”. Lo scrive sui social Laura Boldrini, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo. Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Roma, 31 lug. (Adnkronos) - “Aiutare ragazzi e ragazze a realizzare i loro progetti professionali e di vita restando in Italia: a questo serve la dote ai 18enni.l'lele. È il principio della solidarietà, previsto dalla nostra Costituzione”. Lo scrive sui social Laura, deputata del Pd e presidente del Comitato della Camera sui diritti umani nel mondo.

