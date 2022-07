Elezioni 2022, rebus alleanze Pd: tra dem si rafforza convinzione ‘Calenda dirà no’ (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Carlo Calenda ha già fatto sapere che scioglierà domani il nodo alleanze in vista delle Elezioni politiche 2022 e alla vigilia della decisione del leader di Azione si rafforza tra i dem la convinzione che l’ex ministro non sarà della partita. “dirà di no”, afferma all’Adnkronos un dirigente Pd che sta seguendo da vicino il dossier. Anche stamattina il leader di Azione ha marcato le distanze con Verdi e Sinistra Italiana. E anche con Luigi di Maio. “Che c’entrano con l’agenda Draghi?”, ha twittato Calenda postando le immagini del corteo di ieri contro il rigassificatore di Piombino. E ancora: “Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti Ilva, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – Carlo Calenda ha già fatto sapere che scioglierà domani il nodoin vista dellepolitichee alla vigilia della decisione del leader di Azione sitra i dem lache l’ex ministro non sarà della partita. “di no”, afferma all’Adnkronos un dirigente Pd che sta seguendo da vicino il dossier. Anche stamattina il leader di Azione ha marcato le distanze con Verdi e Sinistra Italiana. E anche con Luigi di Maio. “Che c’entrano con l’agenda Draghi?”, ha twittato Calenda postando le immagini del corteo di ieri contro il rigassificatore di Piombino. E ancora: “Discutiamo di quello che volete, ma agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti Ilva, termovalorizzatori e rigassificatori) e Fratoianni (che ha ...

