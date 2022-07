Elezioni 2022, Letta: “Terzo polo aiuta solo la destra” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mi sento di fare un appello a tutti coloro che hanno dubbi in queste ore sul fatto di creare una larga e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre e che pensano che fare un Terzo polo sia più conveniente. Penso che il Terzo polo è il modo migliore per aiutare le destre”. Lo ha detto Enrico Letta a margine della Festa dell’Unità a Casalgrande, Reggio Emilia, in vista delle Elezioni politiche 2022 in programma il 25 settembre. “Le destre non hanno bisogno di ulteriori aiuti, per questo faccio questo appello accorato per convincere chi può a far parte della alleanza”, ha spiegato il segretario del Pd. Sulle alleanze “noi non mettiamo veti, chiediamo a tutti di avere questo spirito. Il nostro sforzo non è quello di ... Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Mi sento di fare un appello a tutti coloro che hanno dubbi in queste ore sul fatto di creare una larga e convinta alleanza che sia in grado di battere le destre e che pensano che fare unsia più conveniente. Penso che ilè il modo migliore perre le destre”. Lo ha detto Enricoa margine della Festa dell’Unità a Casalgrande, Reggio Emilia, in vista dellepolitichein programma il 25 settembre. “Le destre non hanno bisogno di ulteriori aiuti, per questo faccio questo appello accorato per convincere chi può a far parte della alleanza”, ha spiegato il segretario del Pd. Sulle alleanze “noi non mettiamo veti, chiediamo a tutti di avere questo spirito. Il nostro sforzo non è quello di ...

